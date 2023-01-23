اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حسن الرداد يكشف عن شبه ملامح نجله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان حسن الرداد، عن شبه ملامح نجله فادي والذي رُزق به من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، مطلع شهر يناير الحالي.وقال “الرداد” خلال حديثه مع برنامج et بالعربي ردًا على سؤال من يشبه طفله هو أم والدته قائلًا: “هو لسة بيقولوا شكله بيتغير كل شوية، لحد دلوقتي هو شبه إيمي، وواخد شعري بس في حاجات كدة وحاجات كدة”.

وعن سؤال الصفة التي يرثها نجله منه أجاب قائلًا: “نفسي لو عندي صفات كويسة ياخدها بلاش الصفات اللي مش حلوة”.

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ابن حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يُذكر أن الفنان حسن الرداد أطلق على نجله من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم اسم “فادي” وهو نفس اسم شقيقه الراحل.

وقبل ولادة الفنانة إيمي سمير غانم، تداولت العديد من الشائعات حول حملها، خاصة بعد ظهورها خلال الفترة الأخيرة في العديد من المناسبات ومنها العرض الخاص لفيلم زوجها “تحت تهديد السلاح” مرتدية ملابس فضفاضة لتخفي بها حملها.