اتفرج- انت الان تتابع خبر غادة عادل تظهر ببدلة دون قميص في حفل Joy Awards.. مش هتصدقوا سعرها كم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها من حفل توزيع جوائز Joy Awards، والذي أُقيم مساء السبت الماضي في العاصمة السعودية الرياض.حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من إطلالتها بالحفل، ظهرت فيها مرتدية بدلة سوداء من Anippe، عبارة عن بليزر بظهر مكشوف يبلغ سعره 5.350 جنيه، وبنطلون أسود سعره 1200 جنيه، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها واعتمدت مكياج رقيق.

وقد تفاعل مع تلك الإطلالة مجموعة من الفنانين ومنهم نيكول سابا، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، شهد رمزي، مايان السيد.

فيلم غادة عادل الجديد

يُذكر أن الفنانة غادة عادل تصور حاليًا مشاهدها في فيلم “البطلة الصفرا”،والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “البطلة الصفرا” بطولة غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، محمد عبد الرحمن “توتا”، أحمد طلعت، حسن أبو الروس، إبرام سمير، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومن إنتاج المنتج رامي السكري.