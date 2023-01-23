اتفرج- انت الان تتابع خبر بطلي تقلدي جورجينا.. هجوم على ياسمين صبري بعد ظهورها الأخير على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة ياسمين صبري، لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير والذي جعل الكثير يتهمونها بتقليد عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورتين جديدتين ظهرت في واحدة منهما ممسكة دبدوب كبير، وأرفقت معها التعليق التالي:”لقد ربحت هذا الدبدوب”.

وقد انهالت التعليقات التي اتهمت “ياسمين” بتقليد جورجينا، وجاءت على النحو التالي: (حتي قريب من لبسه جورجينا و نفس المكان)، (فظاعة التقليد ل جورجينا)، (انا كنت اقول انها ماتقلد بس الان خلاص ثبتت التهمه)، (بت چورچينا كانت منزله صوره شبه دي)، (متكدر اذا متقلد جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا).

أحدث أعمال ياسمين صبري

وكان أحدث عمل فني قدمته الفنانة ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.