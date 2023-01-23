اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة تدهور حالة سمية الألفي الصحية بسبب السرطان.. هنكشف عنها كاملة لمحبيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة سمية الألفي بالكشف عن حقيقة تدهور حالتها الصحية، والسبب وراء ذلك إصابتها بمرض السرطان، وبدء جميع محبيها يبحثون وراء معرفة الحقيقة كاملة والاطمئنان على آخر تطوراتها الصحية وما وصلت له في الفترة الحالية.

حالة سمية الآلفي الصحية

وحرصت الفنانة سمية الألفي على نفي كل ما انتشر حول تدهور حالتها الصحية، وأثناء مداخلة هاتفية لها في برنامج مساء دي إم س الفضائية، قالت “مر عام على جراحة السرطان، والتقارير الطبية أكدت أننى بصحة جيدة وتعافيت من المرض بعد إجراء العملية الجراحة”.

وتابعت سمية الألفي قائلة “مندهشة من الشائعات التي تصدر على صحتي، فالشائعات التي تلاحقني ليست صحيحة، وسأخضع لفحوصات طبية كل 3 أشهر للاطمئنان على حالتي الصحية بعد التعافي، أتمنى ألا يعود السرطان مرة أخرى، ولم أتحدث عن تفاصيل مرضى على الاطلاق أو تفاصيل العلاج، وعام 2022 كان صعبا للغاية وعشت سنة صعبة ومؤلمة لأن السرطان مرض صعب وعلاجه والتعافي منه من الأمور الصعبة كثيراً”.