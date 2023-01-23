اتفرج- انت الان تتابع خبر كانت ليلة ساحرة.. منى زكي تعلق على حفل JOY AWARDS في الرياض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة منى زكي، على التعليق على تكريمها في حفل جوائز JOY AWARDS، والذي أُقيم مساء السبت الماضي الموافق 21 يناير الحالي، في العاصمة السعودية الرياض.حيث نشرت “منى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورًا من إطلالتها بالحفل، وأرفقت معها التعليق التالي: “سعيدة جدا بالتكريم والحصول على جائزة صناع الترفية الفخرية من “جوي أواردز”، التقدير والحفاوة في المملكة الشقيقة، كانت ليلة ساحرة بملتقى الفنانين من كل الدول وشكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ وشكرا لكل العاملين بهيئة الترفية، ومبروك لكل الفائزين”.

مسلسل منى زكي الجديد

يُذكر أن الفنانة منى زكي تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل “تحت الوصاية” والمُقرر عرضه في موسم رمضان 2023، والمكون من 15 حلقة.

مسلسل “تحت الوصاية” بطولة منى زكي، نسرين أمين، دياب، محمد عبد العظيم، ، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال وهو من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر.



