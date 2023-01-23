اتفرج- انت الان تتابع خبر مش بشتكي ولا عندي مظلومية.. أحمد عيد يرد على الأنباء المتداولة عنه مؤخرًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان أحمد عيد على الرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الأنباء المتداولة حوله مؤخرًا عن غيابه عن الساحة الفنية لقلة الأعمال المعروضة عليه.حيث كتب “عيد” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا كتب فيه: “قيت تصريح متاخد من سياقه من كلام كان بيتقال بهزار.. حابب أوضح إني مقصدش أشتكي ولا أبان عندي مظلومية.. أنا الحمد لله بيتعرض عليا شغل كتير وأنا اللي مش عايز اشتغل غير اللي شايفه كويس احتراماً لنفسي وللجمهور”.

وتابع: “أنا مش فارق معايا اشتغل أصلًا أو مشتغلش، المهم أعمل اللي أنا مقتنع بيه، أنا مادياً مش محتاج ولا عندي مشكلة.. الحمد الله”.

أحمد عيد يرد على متابع قال له “عينيك فيها حزن”

واختتم: “بالنسبة للأخ اللي عمل تعليق على الصورة بيقولي مالك يا أستاذ أحمد عينك فيها حزن ليه وسايب دقتك وشنبك.. عايز أقوله إن بس ده راكور عشان بصور حاليَا.. وبجد بشكركم كلكم على رسائل وبوستات الدعم والمحبة”.

يُذكر أن الفنان أحمد عيد يصور حاليًا مشاهده في مسلسل “عملة نادرة” والمُقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.