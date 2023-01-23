اتفرج- انت الان تتابع خبر شبه آمال ماهر.. جميلة عوض تدهش متابعيها في أحدث إطلالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة جميلة عوض، دهشة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الصور الأخيرة التي نشرتها من حضورها حفل توزيع جوائز “joy awards” في العاصمة السعودية الرياض.حيث نشرت “جميلة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من حضورها حفل توزيع جوائز “joy awards”، ظهرت فيها مرتدية فستانًا طويلًا مفتوحًا من الخلف، واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي، ووضعت مكياج بنفس لون الفستان، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “مبسوطة جدا لوجودي في حدث ضخم ومشرف زي “joy awards”، وأكثر حاجة بسطتني استقبال الجمهور السعودي، شكرًا”.

وقد علق المتابعون على تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (جميلة .. اسم على مسمى)، (وش هذا الجمال احلى وحده تجينا)، (شبه آمال ماهر).

أحدث أعمال جميلة عوض

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة جميلة عوض كان مسلسل “حرب أهلية” والذي تم عرضه في موسم رمضان 2021.

مسلسل “حرب أهلية” بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، محمود حجازي، أروى جودة، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز.