معرض القاهرة الدولي 2023 حدث ثقافي كبير وفرصة لإنعاش حركة النشر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 01:27 مساءً - معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 يعد واحدا من أكبر معارض الكتاب في مصر والشرق الأوسط، وهو العرس الثقافي لمصر، والجميع ينتظره في مصر والوطن العربي حيث يزوره ملايين الأشخاص من فئات عمرية مختلفة بدءا من الأطفال والشباب حتى كبار السن من محبي القراءة والكتب، وكما جرت العادة ينتظره الجميع في شهر يناير.

ويعتبر المعرض منصة بارزة لتدشين المؤلفات في شتى ميادين الفكر والمعرفة والإبداع، ولذلك يحرص معظم الناشرين على طرح أحدث إصداراتهم في رحابه، وإطلاق أبرز عناوينهم من منصته الهائلة اللافتة.

وأعرب عدد من الكتاب، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتهم للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يضم نخبة من كبار الكتاب والأدباء والمبدعين، ويُعد من أكبر معارض الكتاب حيث يعتبر فرصة لإنعاش حركة النشر.

وقالت الكاتبة منار الشريف، إنها تشارك في معرض الكتاب بدورته 54 بكتاب ملكات على مر التاريخ، موضحة فيه أسرار التاريخ وتوجه القراء إلى أسرار الملكات ونتجه نحو أهم الأعمال ومدى تأثيرها على الثقافة في مصر وعلى القراء من تكوين ثراء ثقافي.

وأضافت أن لها عدة روايات إلكترونية متنوعة مابين الرعب، والدراما الاجتماعية والرومانسية، والسير الذاتية و3 أعمال ورقية هي كتاب ملكات على مر التاريخ، رواية كابوس منتصف الليل، وكتاب خربشة أقلام.

من جانبها، قالت الكاتبة ولاء رفعت إنها بدأت كتابة الروايات منذ عام 2018، وعدد مؤلفاتها 6 إلكترونية و4 ورقية.

وأوضحت أنها سوف تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الموسم الحالي 2023 في دورته الـ54 برواية أبناء يعقوب إصدار دار الراوي للنشر والتوزيع والترجمة في صالة 2 جناح c19، وتدور أحداثها في إطار درامي وخليط ما بين الاجتماعية والرومانسية وصراع ما بين الخير والشر، وتقدم من خلال عملها رسالة هامة وهي لا تفرق بين ابنائك حتى لا يحدث بينهما ضغينة وعداوة، والتسامح وحب الخير لأخيك، والصبر والابتعاد عن ما كل ما حرمه الله حتى لا تجني ثمار ذنوبك العطنة.

وقالت الكاتبة والروائية رانيا كمال إنها تشارك بكتابها "أنت الضيف..لا تقلق على شيء" الذي يناقش عدداً من القضايا الاجتماعية والنفسية المعاصرة، في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام.

وأوضحت أن اسم الكتاب يعكس ما بداخله الذي يدعو إلى الكف عن القلق والبعد عن التوتر قدر الإمكان، مضيفة أن لها العديد من الأعمال الأدبية، مثل: رواية "أشباه رجال"، ورواية "أنثى مخملية"، ورواية "أحببت هذا الرجل".

وتحدثت الكاتبة عهود السيد أبو يوسف، عن ثان إصداراتها في مجال الخواطر، من خلال كتاب جديد صدر حديثًا تحت عنوان "من أجلك"، والصادر مؤخرًا عن دار كيانك للنشر والتوزيع.

ويُعد كتاب "من أجلك" هو العمل الثاني للكاتبة بعد كتابها الأول "ما وراء الـ 99" والذي صدر عام 2022.

وتعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب، المنظمة للمعرض، على تنفيذ توجيهات الدولة المصرية الثقافية، في صناعة النشر، والتزاما بمراعاة أقصى درجات الجودة حتى يظهر المعرض هذا العام في المشهد المحلي والدولي المشرف الذي يليق بمكانة مصر الدولية.

وتشهد الدورة الـ 54، زيادة في عدد دور النشر المشاركة هذا العام، لموافقة الهيئة على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، فضلا عن تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، وذلك تأكيدًا لدعم صناعة النشر.

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 25 يناير الجاري، في دورته الـ54، في مركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 6 فبراير 2023، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية، في هذه الدورة، كضيف شرف .