ديمة قندلفت توجه رسالة لـ”أنغام”.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 12:29 مساءً - وجهت الفنانة السورية "ديمة قندلفت"، رسالة بعد تعرضها لموقف محرج، خلال تسليمها الفنانة أنغام لجائزة أفضل فنانة في فئة الموسيقى بحفل JOY AWARDS، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية بالرياض.

وكتبت ديمة قندلفت، منشورًا على حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "تعلمنا احترام المسرح.. خشبة وجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونه الكلمة بالتعبير عن الذات.. أنغام كل التوفيق.

وأهدت أنغام الجائزة لمصر، مُوجهة رسالة شكر للملكة العربية السعودية وجمهورها خلال تسليمها التكريم، وقالت: "كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي بس مش مشكلة.. شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين.. يوم رائع ومشرف.. إحنا واقفين على أرض كلنا بنحبها، وأنا شخصيًا ليّا عائلات وبيوت هنا، وليّا جمهور بيحبني وأصدقاء كثير.. مبسوطة لزملائي الفنانين لكل المكرمين والجميع الحضور".

واضافت أنغام: "عايزة أقول شكرًا على الجائزة وشكرًا لهيئة الترفيه اللي بتحقق الأحلام لواقع.. شرف ليّا إني واقفة هنا في الرياض وده حلم اتحقق، وعايزة أشكر بلدي وأهديها لمصر، وأتمنالكم ديمًا كل الأيام الحلوة والسنين اللي جايه ازدهار وأحلام بتتحق يا أبو ناصر شكرًا".

يذكر أن حفل توزيع جوي أووردز JOY AWARDS، يقام تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة «MBC».

وشهد حفل Joy Awards حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، وشيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين.