

اتفرج- انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تكشف عن أخر تطورات الحالة الصحية لإليسا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للجمهور عن الحالة الصحية للفنانة اللبنانية اليسا التي كانت اعلنت عن سفرها مؤخراً الى اميركا للخضوع لعلاج في يدها.



وكانت نانسي قد طمأنت الجماهير من خلال حضورها حفل joy awards في السعودية وبحديث مع موقع et بالعربي، قالت نانسي:"هي بحالةٍ جيّدة وأتمنى أن تكون الأمور بخير في مكان تواجدها لتعود إلينا بألف سلامةٍ".

يُذكر ان الفنانة اليسا قد سافرت لإجراء جراحة بيدها و كانت قد قالت أنها عملية جراحية لا تستدعي القلق .