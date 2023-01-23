اتفرج- انت الان تتابع خبر الظهور الأخير لجورج وسوف .. برفقة هذه الفنانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة المصرية بدرية طلبة عن مشاركتها الفنان جورج وسوف في حفل توزيع جوائز ”Joy Awards“ لتكريم أهم نجوم صناع الترفيه والرياضة في العالم العربي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.



وكانت طلبة قد وثقت مجموعة من الصور التي التقطتها مع الفنانين المشاركين في حفل ”Joy Awards“، كان من بينهم سلطان الطرب، ويسرا، وجمال سليمان، وأنغام، وصابر الرباعي، وباسل خياط، وإياد نصار، ووليد توفيق، وإلهام شاهين، ومحمد منير، وويجز، وأشرف عبد الباقي، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وغيرهم الكثير.



في حين كان العديد من المتابعين قد شككوا في الصور المتداولة لجورج وسوف من الحفل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب للحديث بأنها من مناسبة فنية سابقة.

لكن بعد تأكيد الفنانة المصرية أن صور مشاركته في ”Joy Awards“، صحيحة أعرب الكثير من المتابعين عن سعادتهم بظهوره، خاصة بعد الظروف القاسية التي مرّ بها في الآونة الأخيرة.



وكان وديع نجل سلطان الطرب قد توفي في السادس من شهر يناير الجاري، نتيجة إصابته بمضاعفات خطيرة عقب إجرائه عملية تكميم معدة أدت إلى نزيف حاد.

وأقيمت جنازة وديع جورج وسوف في كنيسة نيقولاوس للروم الأرثوذكس الإشرافية بلبنان، وسط بكاء وصراخ من أفراد أسرة جورج وسوف.



يذكر أن حفل النسخة الثانية من توزيع جوائز ”جوي أووردز“ (Joy Awards) بالعاصمة السعودية الرياض، شهد تألق نخبة من أكبر نجوم الوطن العربي والعالم، في حدث شمل عروضا فنية ومزيجا من عوالم التمثيل والغناء والرياضة.



وشارك في الحدث المبهر نجوى كرم، وليد توفيق، نانسي عجرم، نوال الكويتية، بوسي شلبي، هند محمد، سعد عبدالعزيز، صالح أبو عمرة، سحر حسين، هدى حسين، ريتا حرب، طارق العلي، بدرية طلبة، أصيل هميم، الفنان محمد عبده، الفنان عبدالله الرويشد، جمال سليمان، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، منى زكي، أحمد حلمي، نجوى كرم، عبدالمجيد عبدالله، ديمة قندلفت، رحمة أحمد، نور غندور، أصالة، نادين نجيم، هند صبري، بسنت شوقي، محمد فراج، نادية الجندي، سامر المصري وزوجته، ميلا الزهراني، خالد عبدالرحمن، راغب علامة، ليلى علوي، حسن الرداد، داليا مبارك، إلهام علي، خالد صقر، وغيرهم.