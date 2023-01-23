اتفرج- انت الان تتابع خبر رامز جلال يعود بمرنامج مقالب جديد برمضان القادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان المصري رامز جلال عن البدء بتصوير موسم جديد من برنامج المقالب لعرضه في الموسم الرمضاني 2023 كعادته كل عام .وجاء ذلك للرد علي الأخبار التي تداولت فيما يخص اعتزال رامز جلال برامج المقالب وعدم عرض موسم جديد، ورفض الإدلاء بأي تصريحات أو تفاصيل تخص فكرة المقلب أو مكان تصويره أو أي كواليس أخرى.



وأشار رامز جلال خلال تصريحات صحفية، على هامش حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards، مساء أمس السبت :" "عندنا حاجة كويسة إن شاء الله تعجب الناس، الحاجة دي سرية، مقدرش أقول حاجة".



وبين جلال، عن التحضير لتصوير فيلم سعودي مصري ، حيث من المقرر أن يتعاون مع الفنان حسن العسيري، بفيلم مشترك، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون متواجداً في العرض الخاص لفيلمه الجديد أخي فوق الشجرة في دولة السعودية.



كان رامز جلال قلب السوشيال ميديا، وذلك بعد نشره مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب بعد مباراة القمة الأهلي والزمالك في مصر، حيث معروف عن عمرو أديب أنه زمالكاوي بشدة، حيث نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستقرام من كواليس الحفل، وكانت وصلة مزاح بينهما، تعليقاً على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الأهلي الذي يشجعه رامز بثلاثة أهداف.



وعلق رامز جلال على نتيجة المباراة وهو يمازح عمرو أديب قائلاً:"3 يا عيمرة، 3 يا حلوة، كهربا، كهربا، كهربا»، ليرد عليه أديب، قائلاً: "كل الفنانين خلاص بقوا أهلاوية، خالص، خالص، خالص".



جائزة صناع الترفيه في الرياض

تعد جائزة Joy Awards صناع الترفيه، واحدة من أهم وأضخم الجوائز في الفترة الأخيرة بالوطن العربي، خاصة في مجال الفن والرياضة والإعلام، حيث يقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظيم الهيئة العامة للترفيه، ويتم ترشيح عدد من الفنانين في العالم العربي، ويحصد أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة، ويضم حفل توزيع الجوائز ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.