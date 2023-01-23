اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش فرس عربي أصيل بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور الجديدة لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال أحدث جلسة تطوير خضعت لها بجوار فرس، مرتدية فستان من اللون الأسود الضيقة المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وعلقت على الصورة قائلة الكثير يفهم الحرية كمجرد تمرد اعتباطي او خروج عشوائي عن الدائرة ، بينما هي مساحة ثقة تعطى للذات الواعية لتكون كما هي.