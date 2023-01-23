اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تشوق جمهورها بالمفتوح بالكامل مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها على خاصية الاسبتوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مطعم طنط للفنان أشرف عبد الباقي مرتدية ملابس رياضية من اللون الكحلي مع وضع جاكت مفتوح بالكامل بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.