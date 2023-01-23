اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ميريهان حسين تتألق بفستان من الريش في حفل Joy Awards.. خطفت القلوب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ميريهان حسين في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2023، وهي متألقة على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياضسيتي في المملكة العربية السعودية، وتعد من ضمن فعاليات موسم الرياض.

فستان ميريهان حسين بريش ولون أسود

وأطلت الفنانة ميريهان حسين بشكل أنيق ومثير وارتدت فستان لونه أسود يتميز بأنه فيه ريش، وأما الناحية الجمالية فهي وضعت مكياج ببعض اللمسات البسيطة وتركت شعرها منسدل على كتفيها، وأعجب بجمالها الكثير من متابعيها الذين يحبون متابعتها ومشاهدتها دائما.