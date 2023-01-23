الاربعاء.. عرض فيلم ”من أجل زيكو” بمركز الثقافة السينمائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 يناير 2023 10:31 صباحاً - يقيم مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي وذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة بدء أجازة نصف العام.

وتقام الفعاليات تحت اشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف . وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير 2023 في تمام الساعة السادسة مساء.

ويذكر ان فيلم "من أجل زيكو" ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة تدور أحداثه حول قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل ، فيتجهوا نحو رحلة للوصول الي الفوز، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال تلك الرحلة.

و الفيلم إﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي، وكلمات الأغاني لـ منة عدلي القيعي، والفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز منة شلبي محمود حافظ محمد محمود عمرو عبدالجليل .

ومن جانبها صرحت المونتيرة منار حسني أن مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف بصدد إقامة العديد من الفعاليات الخاصة خلال أجازة منتصف العام للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

مضيفة ان جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من عشاق و محبي السينما.