شاهد أول تعليق من الموسيقار حلمي بكر بعد تعرضه لأزمة صحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 11:27 مساءً - كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل حالته الصحية بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا ونقل على إثرها للعناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وقال حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "بشكركم ومش لاقي كلام أرد به على كم هذا الحب، والأطباء لا تتخيلوا ما يقومون به معي وربنا يجيب العواقب سليمة".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانًا للكشف عن حالة حلمي بكر، جاء فيه: “يطمئن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الجماهير المصرية والعربية على الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر الذي يتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات بالقاهرة