اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد أنباء عودتها إلى أبو هشيمة.. ياسمين صبري ترد عبر إنستجرام بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تجاهلت الفنانة ياسمين صبري، الأنباء المتداولة خلال الفترة الأخيرة بعودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو خلال حضورها حفل توزيع جوائز “joy awards”، والذي أُقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت فيه وهي تلتقط الصور التذكارية مع جمهورها.

الفيديو من هنا.

وكانت أنباء طاردت الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الأخيرة، تفيد بعودتها إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد ظهورها الأخير مرتدية خاتم زواج، وهو ما لم تعلق عليه بالنفي أو التأكيد.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وغابت الفنانة ياسمين صبري عن الشاشة منذ أحدث عمل قدمته وهو مسلسل “فرصة تانية” والذي عُرض في موسم رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.