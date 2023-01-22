اتفرج- انت الان تتابع خبر سعره أكثر من نصف مليون جنيه.. نانسي عجرم تتألق بفستان ذهبي في حفل Joy Awards والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في حفل Joy Awards، والذي أُقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.وظهرت الفنانة نانسي عجرم خلال الحفل مرتدية فستانًا طويلًا ومكشوف من الظهر باللون الذهبي، وهو من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، ويبلغ سعره 19,835 دولار، أي حوالي 590,646 جنيه.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه الفنانة نانسي عجرم وهي تهرب من الحرس الخاص بها، من أجل التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

وكان آخر ظهور للفنانة نانسي عجرم في حفل “تريو نايت” والي استضافته العاصمة السعودية الرياض ليلة رأس السنة، وشهد حضور مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

أغنية نانسي عجرم الجديدة

يُذكر أن أحدث أغنية طرحتها الفنانة نانسي عجرم كانت بعنوان “عيشها بعافية” والتي اشتركت فيها بالغناء مع مغني الراب مروان بابلو.

أغنية “عيشها بعافية” من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ومكس حسن الشافعي.