اتفرج- انت الان تتابع خبر سقوط شعر الراقصة صفوة بسبب زوجها.. تصريحاتها صدمت الجمهور اعرف حصلها ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ازاحت الراقصة صفوة الستار عن الكثير من التفاصيل التي توجد حول طلاقها، وأشارت إلى أنها مرت بحالة من الاكتئاب الحاد ونتج عنها سقوط شعرها بشكل كامل، وأيضاً بسبب تعرضها إلى الكثير من الأزمات.

صفوة تكشف صعوبات واجهتها في مهنة الرقص

وتحدث صفوة في لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج “قعدة ستات” والذي يبث على شاشة القاهرة اليوم الفضائية، قائلة “أنا اطلقت من جوزي 3 مرات ومرتين لأسباب لا داعي لذكرها، وآخر طلقة جالي اكتئاب وشعري وقع وبقيت أركب بواريك لدرجة مفيش شعر أركب فيه بنس الباروكة، منهم فيلم الرغبة ساعتها كنت لابسة باروكة وناس كتبوا إني مش هشتغل تاني وبمر بفترة اكتئاب”.

وكشفت صفوة عن الصعوبات التي واجهتها في مهنة الرقص، وقالت “الرقص مهنة صعبة لأن الراقصة بتشتغل مع أكثر من 40 راجل، ولكني اعتزلته من 14 سنة وبذلت مجهود كبير عشان أثبت نفسي في التمثيل وأمحي لقب راقصة لأن كلمة راقصة المجتمع مش بيقبلها وخاصًة لو مجتمع شرقي، على الرغم من إني كنت بكسب كتير من الرقص”.