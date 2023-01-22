اتفرج- انت الان تتابع خبر فستان أصالة في حفل joy awards يعرضها لموقف محرج.. اعرفوا حصلها ايه ورد فعلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضر حفل توزيع جوائز joy awards عدد كبير من الفنانين والفنانات، وتألقت أصالة كثيراً أثناء حضورها بفستان لافت ومميز، وهي التي ظهرت بشكل جديد، ولكنه عرضها إلى موقف محرج على الهواء.

فستان أصالة يضعها في موقف محرج

وظهرت أصالة وهي ترتدي فستان طويل ولافت إلى الأنظار باللون الأسود، وهي تميزت كثيراً بالفستان الذي جاء بشكل مختلف وأنيق، وعلق الكثير من الحاضرين على أصالة بسبب الفستان، وذلك لأنه كان طويل جداً عليها، وهذا ما أعاق حركتها كثيراً ووضعها في موقف محرج.

مكياج أصالة في الحفل

ومن اتجاه آخر والناحية الجمالية اعتمدت أصالة في المكياج على الألوان الترابية الهادئة، وهي التي أظهرت جمالها وتميز عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم وهو الذي أظهر جمال أنوثتها المميز، واختارت تسريحة رائعة ومختلفة لشعرها البني القصير، وتلائمت كثيراً مع ظهورها الرائع والمميز والذي جعلها تخطف الأنظار.