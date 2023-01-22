إيرادات أخي فوق الشجرة.. تخطت التوقعات وتفوقت على نبيل الجميل اعرف التفاصيل

اتفرج- انت الان تتابع خبر ايرادات أخي فوق الشجرة.. تخطت التوقعات وتفوقت على نبيل الجميل اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت المنافسة الشرسة في الساحة الفنية بين الأفلام المعروضة حالياً، وكلاً منها يريد أن يحصل على أعلى الإيرادات من داخل شباك التذاكر، ولذلك فسوف نعرض لكم إجمالي الإيرادات الخاصة بالأفلام إلى الليلة.

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وحقق فيلم أخي فوق الشجرة والذي يشارك فيه رامز جلال ومعه تارا عماد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، المركز الأول وتفوق على نبيل الجميل، وهو حقق في أول يوم عرض له 384 ألف جنيه.

وحصل فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل على المركز الثاني وهو بطولة الفنان محمد هنيدي، وهو من أبرز الأفلام التي تعرض حالياً، وهو حقق إيرادات وصلت لـ 336 ألف جنيه في دور العرض السينمائية بمصر فقط.

فيلم شلبي

وأخيراً فيلم شلبي حقق إيرادات عالية وهو بطلة روبي والفنان كريم عبد العزيز، ووصل إيراداته إلى أمس فقط لـ 260 ألف جنيه، واحداثه تدور حول الشاب صابر الذي يعمل في بيت رعب في إحدى الملاهي ويحقق حلمه ويصمم دمية ماريونيت ويطلق عليها أسم شلبي وتتوالي الأحداث.