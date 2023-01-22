تكريم يمنية فازت بجائزة تميز دولية

تكريم يمنية فازت بجائزة تميز دوليةأكد وزير الثقافة، عبدالله أحمد الكبسي، أن فوز الطالبة اليمنية منيرة الرعيني عضو برلمان شباب البريكس بجائزة التميز الدولية الصينية يمثل في هذه الظروف حالة من حالات الانتصار.

ولدى استقباله الفائزة اليمنية بالجائزة الصينية، اليوم، ومعها والدها الدكتور علي الرعيني ووالدتها الدكتورة سميرة الغولي، بارك وزير الثقافة الجهود الأسرية وكذلك المدرسية وبرلمان شباب البريكس، والتي قدمت الهوية اليمنية بين هويات الأمم وتوّجت بهذا الفوز عن بُعد.

بدورها عبرت منيرة الرعيني الحاصلة على جائزة التميز الصينية الدولية في مسابقة السفراء الثقافيين الصغار، عن امتنانها لوزير الثقافة لهذه اللفتة، مؤكدة أن فوزها هو فوز لأطفال اليمن.

وفي اللقاء، الذي حضره رئيس برلمان شباب البريكس، فؤاد الغفاري، كرم وزير الثقافة الطالبة الرعيني وعائلتها بعدد من الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء مدير عام التخطيط في وزارة الثقافة ، علي الذيباني، وعدد من أعضاء برلمان شباب بريكس.