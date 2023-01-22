اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نادية الجندي تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها.. القبلات والأحضان الراعي الرسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة نادية الجندي بتهنئة الفنانة نبيلة عبيد بمناسبة عيد ميلادها، وحصلت صورهم على إعجاب جميع متابعيهم، وذلك لأنها هنئتها بعيد ميلادها بشكل جديد ومميز وجاء عليه الكثير من التعليقات.

صور تهنئة نادية الجندي لنبيلة عبيد بعيد ميلادها

وحرصت نادية الجندي على تهنئة نبيلة عبيد بنشرها العديد من الصور التي جمعت بينهم وهم في أحضان بعضهم البعض ويتبادلون القبلات، وعلقت عليها قائلة “كل سنة وانتى طيبة يا بلبل وبصحة وسعادة ونجاح وسنة سعيدة عليكى يارب”.