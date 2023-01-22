في حضن زوجها .. اتفرج الظهور الأول لـ”إيمي سمير غانم” بعد الولادة

اتفرج- انت الان تتابع خبر في حضن زوجها .. شاهد الظهور الأول لـ”إيمي سمير غانم” بعد الولادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا بتداول مجموعة من الصور الجديدة للفنانة إيمي سمير غانم زوجها الفنان حسن الرداد ، في أول ظهور لها بعد ولادة طفلهما فادي.وظهرت إيمي سمير غانم وهي تقف بجوار زوجها حسن الرداد، في مكان ما وتحاط بجوارها وسط الطبيعة، مرتدية سويت شيرت من اللون الموف الفاتح، أما من الناحية الجمالية فقامت نجل الفنان الراحل سمير غانم بظهور بدون مكياج نهائياً.

وكانت الفنانة المصرية، قد اختفت عن الأنظار طول الفترة الماضية بسبب حملها وعلمية الولاة.