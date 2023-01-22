اتفرج- انت الان تتابع خبر القبض على البلوجر عمرو راضي .. إليكم الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف التفاصيل الكاملة حول حقيقة القبض على البلوجر عمرو راضي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 22 يناير 2023.وانتشرت لكثير من الأقاويل خلال الساعات الماضية حول إلقاء القبض البلوجر عمرو راضي بتهمة التورط في قضايا نصب مع بلوجر شهيرة.

وفي هذا السياق نشر البلوجر عمرو راضي مجموعة من الصور الجديدة له عبر خاصية الأستوري بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصورة انستجرام ليكشف فيه عن القبض عليه، حيث ظهر وهو يقوم يقضي اجازته في واحة سيوة، بصحبة عدد من اصدقائه.

ويعتبر ذلك رد غير مباشر من البلوجر على هذه الأقاويل التي باتت غير صحيحة على الإطلاق وليس لها أي أساس من الصحة.