هبة مجدي تتألق برفقة زوجها المطرب محمد محسن في حفل ”Joy awards”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 06:29 مساءً - نشرت الفنانة هبة مجدي، صوراً جديدة لها رفقة زوجها المطرب محمد محسن، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هبة وزوجها في حفل توزيع جوائز joy awards بالرياض، وارتدت هبة مجدي فستاناً محتشما باللون الموڤ، وأطل زوجها ببدلة كلاسيكية باللون الأسود.

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يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



وشاركت هبة مجدى فى مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" حكاية براد شاي وشاركها البطولة هاني عادل وعبير صبري وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.