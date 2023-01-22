انت الان تتابع خبر فرسة متصورة مع فرسة.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة السورية نسرين طافش، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها.حيث نشرت “نسرين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا كلاسيكي أسود طويل، وشابوه بنفس لون الفستان، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “الكثير يفهم الحرية كمجرد تمرد اعتباطي او خروج عشوائي عن الدائرة ، بينما هي مساحة ثقة تعطى للذات الواعية لتكون كما هي

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (القطة السوداء)، (الأسود يليق بك)، (قمر وملكة يانينو .. بحبك يانسرين)، (ولله فرس يروحي)، (كتير جمال واناقة وفخامة).

فيلم نسرين طافش الجديد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة نسرين طافش هو فيلم “أخي فوق الشجرة”، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

فيلم “أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، ويزو، حمدي المرغني، محمد ثروت، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.