اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصورة .. زواج ياسمين صبري يشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مجموعة من الصور عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جميلة، من طيارة خاصة، ارتدت فيها طقم رسمي باللون الأبيض، وسدلت شعرها على كتفها.

وما لفت أنظار الجمهور، مجموعة الإكسسوارات التي ارتدتها ياسمين، من بينها خاتم زواج، ما زاد التكهنات حول عودتها لطليقها رجل الأعمال احمد أبو هشيمة، او زواجها من رجل آخر، خاصة انها لم تعلن عن خبر ارتباطها مجددا.

وبدورها ردت ياسمين صبري، على هامش مشاركتها في مهرجان Joy Awards 2023، عن حقيقة عودتها إلى أحمد أبو هشيمة، وارتدائها خاتم الزواج، وأكدت انها لو تزوجت أو عادت لطليقها ستعلن ذلك للجمهور كما فعلت سابقا ولن تخفي هذا الأمر، مؤكدة ان الخاتم الذي ارتدته ليس خاتم زواجها.

وما جعل الجمهور يرجح زواجها مجددا لأبو هشيمة، عودة الثنائي لمتابعة بعضهما على حساباتهما في انستغرام، بالإضافة إلى ظهورهما في الساحل الشمالي في نهاية العام الفائت، وحضورهما حفل الفنان عمرو دياب.

يذكر أن ياسمين صبري قد تزوجت من أحمد أبو هشيمة، في عام 2020، ولم يستمر زواجهما سوى عامين فقط، لينفصلا في مايو 2022.