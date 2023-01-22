اتفرج- انت الان تتابع خبر إذا كنت من عشاق مقالب رامز جلال إليك هذا الخبر الصادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم الشائعات التي تم تداولها حول اعتزال الفنان المصري رامز جلال، برامج المقالب، وعدم عرض مواسم جديدة، أكد الفنان خلال تصريحات صحفية، على هامش حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards، مساء أمس السبت، عن البدء في تصوير موسم جديد من برنامج المقالب لعرضه في الموسم الرمضاني 2023.

ولم يصرح رامز جلال، حول فكرة المقلب أو مكان التصوير، أو تفاصيل أخرى، واكتفى بالقول: "عندنا حاجة كويسة إن شاء الله تعجب الناس، الحاجة دي سرية، مقدرش أقول حاجة".

وعلى صعيد آخر، كشف الفنان المصري، عن بدء التحضيرات لتصوير فيلم سعودي مصري، بالتعاون مع الفنان حسن العسيري، كما سيتواجد جلال في العرض الخاص لفيلمه الجديد أخي فوق الشجرة في السعودية.

يذكر أن رامز جلال، كان قد نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على انستغرام، للإعلامي عمرو أديب بعد مباراة القمة الأهلي والزمالك في مصر، وكانت وصلة مزاح بينهما، تعليقاً على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الأهلي ب3 أهداف، حيث من المعروف أن رامز يشجع الاهلي بينما أديب يشجع الزمالك، وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

ومن ناحية ثانية، كان رامز جلال قد تعرض لشائعات تمس حالته الصحية، اذ قيل انه فقد بصره، واعتزل الفن وبرامج المقالب، لتخرج حينها نقابة الممثلين في مصر، وتنفي كل هذه الأقاويل، مؤكدة ان الفنان بصحة جيدة ولم يفقد نظره كما أشيع على مواقع التواصل.