اتفرج- انت الان تتابع خبر اخر تطورات الحالة الصحية لإسعاد يونس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشارت أخبار صحفية عربية لأخر التطورات الصحية للفنانة إسعاد يونس، وذلك على خلفية الأزمة الصحية التي كانت قد تعرضت لها مؤخرا بعد سقوطها من على الدرج، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية .



وأوضحت تلك الأخبار أن الوضع الصحي لإسعاد يونس يشهد تحسنًا كبيرًا، وبدأت تستعيد حركتها قليلاً، لكنها تلتزم البقاء في منزلها حتى الآن لعدم قدرتها على الحركة بشكلٍ سليم .



وأضافت أنها تخضع في الوقت الحالي لجلسات علاج طبيعي بشكل مكثف حتى تتماثل للشفاء وتستعيد حركتها، كما أنها تمنع الزيارة عنها إلى حد ما .



وفيما يخص عودتها لاستئناف نشاطها سواء في تصوير حلقات برنامجها “صاحبة السعادة” أو مشاهدها في مسلسل “كامل العدد”، لفت “ET بالعربي” إلى أنه لم يتحدد ذلك حتى الآن .



حيث أن القرار في هذا الأمر وتحديد موعد خروجها من المنزل يرجع إلى الفريق الطبي المعالج لها فيما يراه من استجابة الفنانة المصرية للعلاج .



وكان قد أعلن الحساب الرسمي للفنانة إسعاد يونس على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” في وقت سابق عن تعرضها لإصابة في منزلها نتيجة سقوطها من على “الدرج”، وهو الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة “تغيير مفصل” .



وورد في تفاصيل ما حدث معها وعمليتها الجراحية التي أجرتها كما ذكر الحساب ما يلي: “أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الايمن من منطقة الحوض” .



تابع: “بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم اجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء” .