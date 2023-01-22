اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تقدم وصلة رقص بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها في مكان ما بجمهورية مصر العربية، مرتدية من اللون الأسود الضيقة وتقوم بالرقص رفقة عدد من أصدقائها بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.