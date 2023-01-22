اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق بالأسود أبو كرانيش في حضن هذا الرجل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها على خاصية الاسبتوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مكان ما مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر وبكرانيش من على الاكتاف رفقة أحد الفنانين وتقوم بتهنئة بعيد ميلاده بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.