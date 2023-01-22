3 فبراير..عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقياً في دبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 03:29 مساءً - يستعد الموسيقار عمر خيرت ليستكمل باقي حفلاته ويحيي حفلاً موسيقيًا في أوبرا دبى، بالإمارات يوم الجمعة 3 فبراير المقبل، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب والموسيقى في مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

ويذكر أن آخر حفل للموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وقدم خلال حفله بمسرح النافورة عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية التي تفاعل معها الحضور.

ولبى عمر خيرت طلبات جمهور مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 حيث طلبوا منه إعادة مقطوعة «الخواجة عبدالقادر»، ولم يتأخر وطلب من الفرقة الموسيقية إعادتها.

وحرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على توجيه كلمة لجمهوره الكبير بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 31، وقال عمر: "أشكر إدارة دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة على هذا المجهود العظيم المفرح، وتحية للجمهور وتحيا مصر".