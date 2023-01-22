ياسمين صبري تنهي جدل عودتها إلى أحمد أبو هشيمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 02:33 مساءً - اتجهت الأنظار بشكل كبير إلى الرياض بسبب الحفل الأضخم لتوزيع جوائز الترفيه «جوي اووردز» Joy Awards 2023، الذي اقيم مساء امس بحضور عدد من نجوم الفن في الوطن العربي.

وأثارت حالة من الجدل الفنانة ياسمين صبرى بعد تصدرها الترند خلال الأيام الماضية و ظهورها أمس، السبت، فى حفل JOY AWARDS بسبب إطلالتها، حيث شن عدد كبير من متابعيها عبر "إنستجرام" هجوما شرسا عليها.

وظهرت ياسمين صبرى فى عدد من الصور بمكياج غير مناسب لها، وهو الأمر الذى دفع البعض للهجوم عليها، حتى أن البعض سخر منها قائلا: "وشك أحمر ليه".

من ناحية أخرى، وضعت ياسمين صبرى حدا لما أثير فى الفترة الأخيرة بشأن عودتها إلى زوجها السابق أحمد أبو هشيمة.

وقالت ياسمين صبرى، على هامش تواجدها بالحفل الذى أقيم فى السعودية: "كل ما يتردد غير صحيح، ولم أعد إلى أحمد أبو هشيمة، ولو رجعت سأعلن عن هذا الأمر مثلما فعلت فى الزواج والانفصال".

وأوضحت ياسمين صبرى: "لن أتزوج فى السر، وسأعلن عن أى ارتباط لى فور حدوثه".

وكانت ياسمين صبرى تزوجت المرة الثانية من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى عام 2020 واستمر عامين، وفي منتصف عام 2022 أعلنت الفنانة انفصالها عنه.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديدوهات "إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ظهرت بـ بليزر أنيق باللون الأوف وايت ونسقت معه حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الزيتي.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة ملفتة من المجوهرات والإكسسوارات، ولكنها لفتت الأنظار بساعة يد قيمة وفخمة.