نستعرض أبرز 10 تصريحات لـ”سهير رمزي” خلال حوارها في برنامج حبر سرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 02:33 مساءً - تصدر الفنانة سهير رمزي، تريند محركات البحث على موقع السوشيال ميديا، خلال حوارها مع الإعلامية أسماء إبراهيم ، في برنامجهه "حبر سري" المذاع عبر شاشة قناة "القاهرة والناس".

و في السطور التالية أهم وأبرز 10 تصريحات لـ سهير رمزي خلال الحلقة:

- معنديش عقد وبقدم دور أم لأي فنان، قدمت دور أم لهاني رمزي في مسلسل "القط الذي أحبني"، كل سن وليه حلاوته ومش هنضحك على الناس ولا نفسنا دا واقع وحقيقة.

-رفضت ميراث والدي لأني وقتها أنا مكنتش محتاجة، وأنا مكنتش أعرفه ولا عيشت معاه وإخواتي أحق في الميراث دا، أنا اتنازلت عن نصيبي لأصغر أخت ليا

- شفت والدي مرة واحدة في حياتي وأنا في عمر 13 عاما، واللي رباني هو زوج أمي وكنت بحس أنه أقرب لي من والدي.

- معرفش أي حاجة عن إخواتي وأتمنى يكلموني ويكون في بينا ود وتواصل لأن الدنيا متستاهلش.

- في صحفي حاول يوقع بيني وبين الفنانة مديحة كامل، إحنا كنا أصحاب جدا لكن اكتشفنا الموضوع.

- مبزعلش لو حد انتقد فترة حجابي وبيقول موضة، كانت حلوة لأن فيها تغطية، لكن بزعل من نفسي دلوقتي لما بتفرج وأشوف شكلي بالحجاب، لأنه كان كتير أوي كنت بعمل طرح كتير وألوان كتير.

- لو رجع بيا الزمن هقدم نفس المشاهد الجريئة لأني قدمتها وأنا مقتنعة بيها.

- لم أتزوج عمر الشريف كل ما كتب كان شائعات، لما جيه مصر أول مرة بعد غياب شاف فيلم ليا وطلب يشوفني.

- كل أعمالي هي تاريخ أنا ملزمة بيه، في بعض الأفلام كانت هايفة ومش بتقول رسالة ممكن أكون قدمتها بسبب الانتشار.

- مسلسل "حبيب الروح" كان هيتعرض على القناة الأولى ولما متعرضش عرفت من المنتج أن في أوامر جات أنه ميتعرضش عشان الحجاب وأن الجمهورممكن يقلدني.