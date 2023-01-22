احتفالية الشاعر الكبير حزين عمر بنقابة الصحفيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 12:33 مساءً - "الأغا..سيرة ذاتية محرفة" في الطبعة الثانية للشاعر الكبير والمفكر حزين عمر ؛ صدرت عن دار الأديب بمناسبة عامه الستين.

وبمناسبة صدور الكتاب تقام ندوة نقدية لمناقشته في نقابة الصحفيين بمشاركة نخبة من كبار النقاد والمبدعين والمثقفين ؛ منهم: فولاذ عبدالله الأنور ود.محمود عطية ود.ايمان زيدان ونبيل ابوالسعود وسامي الزقم وأحمد عبده ومجدي جعفر ود.سيد غيث ود.جمال عبد العظيم ومحمد شلبي وعبدالعليم إسماعيل ..مع أدباء وصحفيين من أجيال شتى يرتبطون بالشاعر الكبير حزين عمر في بعض محطات حياته الإبداعية والفكرية والمهنية.

الندوة تعقد في الخامسة من مساء اليوم الأحد بقاعة محمد حسنين هيكل ؛ ويتخللها فيلم تسجيلي عن حزين عمر أعده اشرف فتحي عامر واحمد مختار جبر ، يرصد تجربته الشعرية والمسرحية والنقدية والفكرية والمهنية على مدى أربعة عقود.