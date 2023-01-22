تعرف على تعليق بدرية طلبة على تحية أميتاب باتشان لها بحفل ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 11:29 صباحاً - نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديوعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى مع النجم العالمى أميتاب باتشان وذلك خلال تواجدهما فى حفل Joy Awards.

وعلقت بدرية طلبة على الفيديو: "أحبك.. أحبك.. أحبك"، والتفت لها موجهًا لها بتحية شكر، لترد عليه: "يا نهار أبيض".

وجدير بالذكر انه نشرت الفنانة بدرية طلبة صورًا لها من داخل الاستديو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت بدرية طلبة عبر خاصيه "الإستوري"، على الصور كاتبة: "قررت أبقي مطربة".

يذكر أن حفل توزيع جوي أووردز Joy Awards، يقام تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة «MBC».

وشهد حفل Joy Awards حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، شيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين .