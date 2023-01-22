نستعرض القائمة الكاملة لجوائز حفل ”JOY AWARDS”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 11:29 صباحاً - اتجهت الأنظار بشكل كبير إلى الرياض بسبب الحفل الضخم لتوزيع جوائز الترفيه "جوي اووردز joy awards" الذي أقيم مساء أمس بحضور عدد من نجوم الفن في الوطن العربي.

وتم توزيع الجوائز على النجوم في مجالات الفن والرياضة لعام 2022 وجاءت كالتالي..

جائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات: إبراهيم الحجاج عن مسلسل "منهو ولدنا".

جائزة أفضل وجه صاعد عن فئة المسلسلات: الفنانة السعودية هيلدا ياسين عن مسلسل "بنات الثانوي".

جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات: الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مسلسل "صالون زهرة" الموسم الثاني.

جائزة أفضل ممثل عن فئة السينما: أحمد عز.

جائزة أفضل ممثلة عن فئة السينما: هند صبري.

جائزة أفضل فيلم: كيرة والجن.

جائزة أفضل فنان عن فئة الموسيقى: عبد المجيد عبد الله.

جائزة أفضل فنان جديد عن فئة الموسيقى: الفنانة جوري قطان.

جائزة أفضل مطربة: أنغام

جائزة أفضل أغنية: أغنية شكرًا للفنانة السورية أصالة

جائزة أفضل مسلسل: صالون زهرة الموسم الثاني.

جائزة صناع الترفيه الماسية: وليد الإبراهيم صاحب مجموعة mbc.

جائزة الإنجاز مدى الحياة: الفنان الهندي أميتاب باتشان والمخرج الأمريكي مايكل باي.

جائزة شخصية العام" الممثلة الكولومبية الأمريكية صوفيا فيرغارا.

جائزة أفضل رياضي: المغربي أشرف حكيمي.

جائزة أفضل رياضية: اللاعبة مريم صالح بن لادن.

جائزة أفضل مؤثر: الإعلامي الشيف أحمد الشقيري.

أفضل مؤثرة: البلوجر عبير الصغير.

يذكر أن حفل توزيع جوي أووردز Joy Awards، يقام تحت رعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم ورعاية الهيئة العامة للترفيه، ومجموعة «MBC».

وشهد حفل Joy Awards حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، شيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين .