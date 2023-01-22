محمد منير يُشعل أجواء حفل ”Joy Awards”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 11:29 صباحاً - حصل الفنان محمد منير على جائزة صناع الترفيه الفخرية لمسيرته الاستثنائية، في حفل Joy Awards الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

وقام محمد منير بالغناء على هامش الحفل وقدم أغنية «الليلة ياسمرا» بتوزيع جديد.

ونالت الأغنية إعجاب الحضور وسط تصفيق حاد وحماس كبير من الجمهور.

وشهد حفل Joy Awards حضورًا كبيرًا من الفنانين على مستوى العالم، ومن بينهم الفنان الهندي أميتاب باتشان، والفنان محمد منير، إليسا، أصالة، راغب علامة، باسل خياط، قصي الخولي، والإعلامية بوسي شلبي، وشيماء سيف، أحمد حلمي، مايا دياب وغيرهم من الفنانين .

وفى سياق أخر يستعد الكينج محمد منير لحفل غنائي ضخم داخل ميديا سيتي بدبي يوم 19 من شهر فبراير القادم.

ومؤخرًا احيا الكينج واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023 ، وذلك داخل فندق جويل سبورت بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.