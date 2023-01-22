عمرو دياب يحيي حفلا أسطوريا في دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 11:29 صباحاً - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا غفيرا في جبل ميديا سيتي بدبي.

وحرص الجمهور على حضور الحفل حيث توافدوا بأعداد غفيرة قبل انطلاقه بساعات، مما جعل الحفل هو الاضخم في دبي حتى الان.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل فاصلا من أشهر أغانيه مثل يا أنا يالأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي اغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما انتي، عاملة ايه دلوقتي، نور العين، العالم الله، انت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا في سلطنة عمان مساء الجمعة الماضية.

جدير بالذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.