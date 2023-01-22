اتفرج- انت الان تتابع خبر وفاء الكيلاني تصدم المتابعين .. ما القصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار ظهور الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الأخير أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التغيَّر الملحوظ في ملامحها خلال تواجدها رفقة زوجها النجم السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض .



وفاء الكيلاني في الحفل مرتديةً فستانًا أسود بسيط جاء بأكمام طويلة وطيات أنيقة ناحية الخصر، بينما تزيَّنت بشوكر مرصع بالألماس، واعتمدت مكياجًا من درجات الوردي لإبراز ملامحها.



وبالرغم من إطلالتها الأنيقة وصنعها ثنائي لا يقاوم مع تيم حسن، إلَّا أن رواد مواقع التواصل لاحظوا تغيُّر ملامحها وخضوعها لمجموعة من الإجراءات الجمالية، إذ تكهنوا أنها خضعت لعملية قص جفون وشد للوجه، بالإضافة إلى حفن بوتكس وفيلر، حيث كتبت إحدى المستخدمات: "هاي شصاير بحالها ليش هيج عيونها عبالك مسوية قص اجفان وبعدة جديدة العملية".