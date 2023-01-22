اتفرج .. زوجة كريم عبد العزيز بفستان نبيتي مكشوف.. سحرت القلوب في حفل توزيع JoyAwards

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. زوجة كريم عبد العزيز بفستان نبيتي مكشوف.. سحرت القلوب في حفل توزيع JoyAwardsوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهور زوجة الفنان كريم عبد العزيز أثار حالة من الجدل الكبير بين الكثيرين، وذلك بعدما ظهرت في حفل توزيع جوائز joyAwards، ونشرت صورة واحدة لها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”،. وحصلت على اعجاب كل ن تابعها وشاهدها.

واطلت زوجة الفنان كريم عبد العزيز في حفل توزيع الجوائز بشكل انيق وخاطف للقلوب، حيث إن إطلالتها الانيقة والمثيرة للانتباه وهي ترتدي فستان انيق ومكشوف باللون النبيتي عشقها الجميع وسحرت انظار كل من شاهدها.

زوجة كريم عبد العزيز

ومن اتجاه آخر فحرصت زوجة الفنان كريم عبد العزيز على الاعتماد على وضع المكياج البسيط الذي أوضح ملامحها الجميلة وأبرزها، وتركت شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها، وهذا ما جعل جملها يظهر بشكل واضح وجميل.

جوائز حفل joy Awards

واما عن حفل توزيع جوائز joyAwards، فهو يأتي بناءاً على تصويت الجمهور، ويكون على المسلسلات، والممثلين، والممثلات، وافضل وجوه شابه في الاعمال، وافضل ممثل سينما، وافضل مطرب عربي، وغيرها.