الليلة.. ميل جيبسون ومحمد منير وهنيدي نجوم joy awards..

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 02:33 مساءً - تشهد مدينة الرياض مساء اليوم، السبت، توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، ومن المقرر أن يشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

ومن بين الحضور محمد هنيدي، وليلى علوي، ويسرا، وإلهام شاهين، وجمال سليمان، ومنة شلبي، ولطيفة، ومحمد منير، ومحمد عبده، ومحمد فراج، ونبيل شعيل، ومي عمر، وهبة مجدي، وإنجي المقدم، وهاني شاكر، وغادة عادل.

كما يحضر كل من ديانا حداد، وحسن الرداد، وظافر العابدين، ونيللي كريم، ونجوى كرم، وعمرو يوسف، وبسنت شوقي، وراغب علامة، ورانيا يوسف، وروجينا، وأشرف زكي، وصابر الرباعي، ورامز جلال، وغيرهم.

وأيضا سيد رجب، وشريف سلامة، وشيرين رضا، وياسمين صبري، وسلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان.

ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.