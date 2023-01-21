بشرى عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 01:31 مساءً - تشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الثانية عشرة، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين 4 و10 من شهر فبراير المقبل.

وطرحت بشري مؤخرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة"، وحققت من خلالها نجاحا ونسبة مشاهدات قياسية، حيث تخطت المليون الأول في أقل من 24 ساعة فقط.

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشرى وألحان وتوزيع إسلام صبري، وتعد هي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي “الليل” و"369"، وحققت من خلالهما ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات.

وشاركت بشرى مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر بنسخته الثانية، وأقيمت الدورة السابقة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر الماضي في جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

وكان آخر ظهور للفنانة بشرى خلال حضورها افتتاح دار رعاية خاص بالفنانين التي أقيمت الشهر الماضي بحضور نخبة من النجوم.

المكرمون في مهرجان الأقصر

وكان السيناريست سيد فؤاد أعلن عن تكريم مهرجان الأقصر للفنانة هالة صدقي في الدورة الـ12 للمهرجان، لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينيات حتى الآن، ولتميزها فى الأداء بالسينما من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين، أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدى أحمد على.

ويكرم المهرجان أيضا الموسيقار المصري هشام نزيه، صاحب الجوائز الدولية والعالمية، وذلك لتميزه في وضع الموسيقى والألحان للأفلام السينمائية، وأيضا تميزه الأخير في صناعة موسيقي احتفالية عودة المومياوات التي حققت نجاحا دوليا كبيرا، والكثير من أعماله المميزة، حيث يقدم موسيقى ذات بعد عالمي مستوحاة من تراثنا الفرعوني والشرقي، كما أنه نال ترشيحا لجائزة إيمي كأفضل تأليف موسيقي عن مسلسل Moon Knight ضمن قائمة الترشيحات التي أعلنتها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية المانحة لجوائز إيمي.

ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة، وكذلك وزارات السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين والبنك الأهلي المصري.