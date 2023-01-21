غادة عبد الرازق تقتحم عالم المنصات من خلال مسلسل ”حدث بالفعل”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 12:29 مساءً - تشارك الفنانة غادة عبد الرازق لأول مرة، بعرض مسلسلها الجديد داخل عالم المنصات من خلال حكاية «تحت الحزام»؛ وهي من ضمن حكايات مسلسل «حدث بالفعل»؛ والذي من المقرر عرضه الفترة المقبلة.

المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة؛ حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

مسلسل «حدث بالفعل» من بطولة غادة عبد الرازق، ومن تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي، ومن إنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل «لحم غزال» بطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وعدد من الفنانين.