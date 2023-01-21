25 يناير.. انطلاق الموسم الرابع من مسرحية خطة كيوبيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 12:29 مساءً - تواصل مسرحية "خطة كيوبيد" نجاحها عبر عروضها من قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، حيث ينطلق عرض الموسم الرابع في 25 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

يأتي ذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في البيت الفني منذ فترة كبيرة، بأن يستمر عرض فني لأكثر من 4 أشهر بحفلات كاملة العدد يوميا، وبلا توقف، لدرجة أنه في بعض الأيام كان يتم تقديم حفلتين بشكل متتالي بسبب الإقبال.

"خطة كيوبيد" تناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، ويستمر العرض يوميا في تمام السابعة مساء حتى 10 يناير 2023، ما عدا يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

المسرحية بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.