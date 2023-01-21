ابنة عمرو دياب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:25 صباحاً - شاركت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت كنزي بإطلالات مختلفة ترجع لفترة التسعينات، وخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها.

احتلت اغنية “مضحوك علينا” للهضبة عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر منصة “أنغامي” الموسيقية، وذلك مع بداية عام 2023.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح أحدث أعماله الغنائية "مضحوك علينا"، وهى أول أعماله عام 2023.

"مضحوك علينا" كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.