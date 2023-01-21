”المهن الموسيقية” توضح موقفها من محمد رمضان وخضوعه للتحقيق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 يناير 2023 10:25 صباحاً - انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء أن ملحن يعلن مقابلة محمد رمضان بسبب سرقة لحن لأغنية وأن نقابة المهن الموسيقية ستحقق مع محمد رمضان .

وصرحت نقابة المهن الموسيقية أن ما تداولت المواقع الإخبارية بأن النقابة تستدعي محمد رمضان وتحقق معه غير صحيح لأنه ليس عضو بها ولكن عضو بنقابة المهن التمثيلية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بنقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله أن محمد رمضان ليس عضو بنقابة المهن الموسيقية ولكنه عضو بنقابة المهن التمثيلية ولكنه قبل إجراء أي حفلة خارج أو داخل مصر يقوم بالذهاب لنقابة المهن التمثيلية وأخذ تصريح حفلة بحفلة فقط .

وأشار د. محمد عبدالله أن كل ماتقوم نقابة المهن الموسيقية بشأن محمد رمضان وسرقته أغنية من ملحن سجلها باسمه هو أن تقوم بإرسال خطاب لنقابة المهن التمثيلية وشرح فيه ما قام الفنان محمد رمضان به وتقوم نقابة المهن التمثيلية بالتحقيق معه وتوقيع العقوبة عليه وليس بنقابة المهن الموسيقية .

وأضاف المتحدث الإعلامي بنقابة المهن الموسيقية أن دور نقابة المهن الموسيقية اتجاه محمد رمضان هو إيقاف تصريحات حفلات الأغاني حتى ينتهي من حل أزمته مع الملحن .

وأكد أن العضو الذي تم سرقة لحن من الممكن أن يرجع للقضاء ويأخذ حقه ولكن بعد تحقيق نقابة المهن التمثيلية وإذا لم تأخذ معه أي إجراء.

وأضاف د. محمد عبدالله أن هذا الموضوع يحكمه قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2008 في كتابه الثالث وقد تضمن الشعر والأغاني بالحماية ضد السرقة.

تنص المادة الخامسة منه على أنه: «للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعين طريقة هذا النشر، وله وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا ولا يجوز لغيره مباشرة هذه الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ....».

وهناك عقوبة رادعه في المادة 181 من القانون فقرر في المادة 181 على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيها أو بأحد هاتين العقوبيتين»

وهناك عقوبة أخرى ممكن يقع تحت طائلتها المتعدي على الملكية الفكرية و هي العقوبة المعنوية المتمثلة في التعويض عن الأضرار التي قد تصيب المتعدي عليه من فعل المعتدي، فتنص تنص المادة ( 163 ) من القانون المدني على أن: «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».