انت الان تتابع خبر أرزة رنا خطار لبنان .. سحر الشرق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غرزت أرزة لبنان سحر الشرق لملكة الجمال رنا خطار ونالت شهادة من برنامج تبنى أرزة الذي تأسس مع الامم المتحدة UN كما منحت بطاقة الخلود لمتابعة الأرزة في محمية الأرز National Reserve Barouk التي تعد أكبر المحميّات الطبيعيّة في لبنان " محمية أرز الشوف " .

المحمية التي أعلنتها " Unesco " ، "محمية محيط حيوي" ، تغطّي مساحة قدرها 50000 هكتار ، أي ما يعادل حوالَي 5 في المئة من إجمالي مساحة لبنان، ما يجعلها واحدة من أكبر المناطق الجبليّة المحميّة في الشرق الأوسط . تكمن أهمية المحمية البيئية بضمّها 620 هكتاراَ من غابات الأرز اللبنانيّ ،وهي أكبر مساحة لهذا النوع في لبنان ، وتعادل 25 في المئة من غابات الأرز المتبقّية في البلاد . يقدَّر عمر بعض الأشجار في هذه المحميّة بنحو2000 سنة ، إلى جانب ضمّها 520 نوعاً من النباتات ، منها 14 نوعاً نادراً .

سيرتها الذاتية ذاخرة بالإنجازات :

رنا خطار هي نجمة وملكة جمال عالمية ، ولدت في لبنان تخرجت من الجامعة الامريكية من أنجح وأشهر الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط هيمن أعلى وجوه البحث على جوجل مرتبة 25 مليون باحث ، الوجه الجمالي العربي الأكثر أهتماماً من الصحافة والذي حقق شهرة جماهيرية تفوق المليون متابع .

* تم تكريمها في أكثر من مناسبة نذكر منها : شهادة تقدير من " رئيس نقابة السينما للفنيين " وقناة " حاكم الشارقة " ، شهادة اللياقة البدنيةوالرشاقة من " الاتحاد الرياضي اللبناني والعربي " تحت اشراف رؤساء إتحاد وأندية رياضية ومدرب الجيش اللبناني Hatem Hanna ، شهادةتقدير وصولها الى العالمية من صحافة فنية في " مصر" .. وصلت شهرتها الى أسماع هوليوود وأعطيت الامتياز لتصوير افلام وثائقية حصري باسمHollywood Rana Khattar تطلق لاول مرة في الشرق الاوسط .

* أولى فتاة عربية حملت في القرن الواحد والعشرين ( 2001 - 2100 ) لقب يكتب في اللغة العربية ملكة جمال العيون ، كما أول فتاة عربية تصدرت سنة ٢٠١٣ عناوين الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي " Google " ، " Facebook " و" Twitter " ونالت لقب أجمل عيون فيالعالم العربي ، وكذلك هي : أول فتاة تحمل لقب لبنان سحر الشرق وقد منحتها إياه لجان عربية مختصة ولعل أهمها " اتحاد الدولي لملكات الجمال" الذي أسسه المبدع Maroun Mrad وله الفضل في إنطلاق أول مسابقة لانتخاب ملكة جمال لبنان وتوّجت في حينه Georgina Rizk " ملكةجمال الكون " .

* حملت قضية المرأة العربية ضمن سياق حقوق الانسان من خلال منبر الصحافة الالكترونية وتفرغت للأعمال الخيرية ورعتها ونالت شهادة الأداءالمتميّز والمساهمة الدائمة فكانت سفيرة النوايا الحسنة .

* ربحت استثناءً رسمياً رابع لقب عالمي Miss Intercontinental 2015 عن الشرق الأوسط .

* اكتسحت الـ" انترنت " ونشرت في العديد من المواقع والصحف حول العالم ، وحصلت على لقب " الملكة " الأكثر الجماهرية ، وصنفتها المجلةالشهيرة " ELLE " ظاهرة جمالية ، وتمكنت من جذب Hollywood التي تبنتها في عمل فريد من نوعه للسيرة الذاتية على مستوى العالم مع تنويهمن وزارة السياحة وحقق أعلى المبيعات .

* الأكثر تأثيراً " Influencer " تميزاً بأبتكار صفة جديدة لم تشبه أحداً والمرتبة الأعلى " Blogger " تم الاشادة بالجمال والأداء والفن .

* نجمة " Multimedia " ، للجمال عنوان رقمي رقمها واحد ذهبي . وصلت الى مليارات الناس من خلال عالمها الذي صنعت من خلاله شهرتها هو"عالم الانترنت " المتصل بالشبكة العنكبوتية العالمية ( world Wide Web ) تنقسم طبقات الشبكة إلى ثلاث شبكات يتم من خلالها استخدامالوسائط المتعددة والفن المتعدد Multimedia & Art Variety . ألقاب ربحتها عبر الانترنت : أجمل امرأة ، جوهرة الصحراء المغربية " ويقولالبعض " لؤلؤة الجنوب المغربية " ، First Fitness Influencer .. أما عالمياً تفوقت في قوة الملف ، معدل المشاركة الفورية ، خمس هاشتاجشعبية , وحاذت مرتبة متفوقة على صفحات " Instagram " كأعلى مؤثرين ومشاهير العالم مثال Kim Kardashian , Taylor Swift , Ariana Grande , Selena Gomez . نالت شهادات : المريخ " الكوكب الأحمر " , القمر , المدافع الكوكبي من NASA و SpaceX . لديهااتصالات عالمية مع أولى الصناعات والشركات العالمية Amazone , YouTube , Google ، Microsoft , Linkedin , Reddit , BBC , Nike , Louis Vuitton , Mashable . أدت أهمية شهرتها ونشاطها مع أغنى رجل بالعالم Elon Musk ، الى وصلها الى القنوات الدوليةCNN , France 24 , Alhurra

سينما – فيلموغرافيا

كانت البداية في التمثيل مع Karim Mahmoud Abdel Aziz في فيلم سينما Sea of Stars من انتاج Pepsi Production عرض فيسينما مصر والدول العربية ، وتابعت في تصوير الاعلانات للوكالات العالمية الممثلة في الشرق الاوسط إلى ان دخلت عالم الاضواء وحققت شهرةواسعة عالمياً ، ومثلت فيلماً وثائقياً Hollywood Rana Khattar لمخرجين في سينما هوليود مع تنويه من وزارة السياحة وحقق أعلى المبيعاتوصنف رتبة Hollywood Top Trend وشهادة تكريم من رئيس نقابة السينما للفنيين .

نشاطات ، وجوه سياسية وفنية :

تلقت المبادرة عبر " Instagram " عدة صور سياسية لها من رئيس الانتربول الدولي الياس المر فنياً سلطان الطرب جورج وسوف . كما حصلتعلى تقرير لاغلاق حسابها من رئيس وزراء ماليزيا السابق Najib Abdul Razak كواحدة من النساء المتميزات في العالم ، وهذا يثبت موقفه ضدالنسوية وقوة المرأة . عبر " Twitter " تغريدات عالمية Top Global Tweets رصدتها محرك Trendsmap الذي يلتقط أشهر وأهم الحساباتعلى تويتر حول العالم ، بما في ذلك تغريدة صفحة خير أجناد الارض رئيس مصر Abdel Fattah al-Sisi ، تغريدة مع وزير السياحة السابقAvedis Guidanian في مبادرة لألبوم Hollywood Rana Khattar ، تغريدة رئيس أمريكا Joe Biden .

حضرت صفة رسمية في الأنشطة الثقافية والسياحية والاجتماعية التي أعطتها قيمة مضافة إلى ملفها : ضيفة خاصة : في افتتاح Jeans Signature في حضور الممثل التركي Burak özçivit . نشاط سفيرة الهند سابقاً في لبنان Anita Nayar في السفارة الهندية . نشاط‎مؤسسة جاد شبيبة ضد المخدرات J.A.D youth Against Drugs بمشاركة القاضية Mirna Kallas ممثلة عن وزير العدل السابق Ashraf Rifi واللواء Fadi Touma ممثلاً المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي Ibrahim Basbous سابقاً ورئيس بلدية جبيل والبريدجير العمادJoseph Roukoz - ضيفة شرف : في افتتاح Al️femo الى جانب رئيس الوزراء Najib Mikati وهيئات الدينية . عضو لجنة تحكيم دوليةفي لجان محلية ، عربية ودولية , تتويج ملكات جمال : Miss AKU University , Miss Top Model International , Miss Intercontinental Morocco , Miss Lure of The East .

هذه هي رنا خطار وجه وسحر جمال العيون التي جابت الكون ، حاملة أرز العمر الذي لا يشيخ .